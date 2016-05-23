الشبيلي: رؤية 2030 تجذب استثمارات عالمية للسعودية

أكد رشيد الشبيلي الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية SAIIC أن هدف الشركة المملوكة بنسبة 50% لصندوق الاستثمارات العامة وبنسبة 25% لأرامكو و25% لسابك، هو دعم وتنويع الصناعات في السعودية، من خلال إنشاء استثمارات استراتيجية في قطاع الصناعة.

وأشار الشبيلي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى استثمارات مشتركة بين SAIIC وجنرال إلكتريك بمليار دولار، مؤكدا على مواصلة التعاون الكبير مع الشركة الأميركية المتواجدة في السوق السعودية منذ 80 عاما، وقال إن هناك استثمارات محتملة بين GE وSAIIC بملياري دولار اخرى ابتداء من 2017.

وأكد توافق أهداف الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، مع الأهداف التي حددتها رؤية 2030 في المملكة والتي تتضمن تنويع الاستثمارات في مجالي الصناعة والطاقة، معتبرا أن "اعلان الخطة يسهل من عمل الشركة في جذب الاستثمارات العالمية".