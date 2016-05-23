ترقب إعلان لائحة رسوم الأراضي البيضاء بالسعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، محمد العمران، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الجميع في السعودية يترقبون اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء التي تعتبر أولى خطوات وأهم أدوات إعادة تنظيم القطاع العقاري الذي عانى لعقود من التجاوزات الاحتكارية وعدم توازن العرض والطلب وعدد من المشاكل التي أثرت بالسلب على المواطن السعودي.

وأضاف العمران أن المواطن السعودي يعول الآن على تطبيق نظام الرسوم البيضاء واعتماد اللائحة التنفيذية التي من المتوقع أن تعلن اليوم أو في أي وقت على أن يتم تطبيقها في 3 رمضان المقبل.

وأشار العمران إلى أن اللائحة لم تعلن رسميا، كما أن أخبارا غير رسمية تشير إلى أنها ستطبق على مراحل، الأولى ستكون على الأراضي داخل المدن السكنية ومساحتها نحو 500 ألف متر، وهي الأراضي البيضاء التي لم تقم عليها أية مشاريع وهي مصنفة كأراضٍ تجارية سكنية ضمن النطاق العمراني للمدن، والتي بالتأكيد ستواجه التفافاً من مالكيها حول الأنظمة لتفادي تطبيق الرسوم.

ولفت العمران إلى أن رسوم الأراضي البيضاء ستقلل من ممارسات الاحتكار، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين السعوديين للمنازل، خاصة أن الإسكان من المواضيع الهامة ضمن رؤية السعودية 2030.