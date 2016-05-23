رئيس "جنرال إلكتريك": السعودية مركزنا الأكبر بالمنطقة

قال جيفري إيميلت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، إن الشركة تنظر لاستثماراتها في السعودية على أنها "مركز لجنرال إلكتريك ليس فقط للدولة بل للمنطقة، ونسعى لتوسيع قاعدتنا في المملكة وإيجاد أفكار جديدة".

وأضاف إيميلت في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" أن حجم الاستثمارات الثمانية التي تم الإعلان عنها في السعودية قد يكون أكبر، مضيفا أن السعودية تتمتع بطاقة غير مكلفة وقوى عاملة جاهزة، وهذا يدعم التصنيع، وإن كل مبادرة هي بمثابة خطوة أولى بإمكننا البناء عليها مع مرور الوقت.

وبسؤاله عن مشاريع الشركة في السعودية قال إيميلت: "قمنا بما يدعى بـ Project Kingdom أو "مشروع المملكة" قبل 5 أو 6 سنوات ولدينا مشاريع نحدد فيها الحجم والسبب وراء الاستثمار، وأعتقد أن ما نحاول فعله هو تحديد نهج للفترة الزمنية المقبلة، قد يكون حجم الاستثمارات الثمانية أعلى مما تم الإعلان عنه.

واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط هي مركز التدفقات العالمية، وبالنظر إلى النمو في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، فإن المنطقة لديها الفعالية بأن تكون مركزا للأعمال، مشيرا إلى تمتع السعودية من ناحية التصنيع بطاقة غير مكلفة، وزيادة في عدد خريجي الجامعات، يعني قوى عاملة جاهزة.

رؤية 2030

وبالتالي فإن النقاط الأساسية، بحسب رئيس الشركة الأميركية، قد تولد تكنولوجيا متقدمة وتطور قطاعات شتى مثل التصنيع والبرمجيات، ما يعزز من تنافسية المملكة في القرن الحادي والعشرين، وما كان يجب أن يحصل هو تحول من اقتصاد مبني على الموارد إلى اقتصاد أكثر تنوعا، وهذا تم نقاشه في السنوات الماضية.

وبشأن رؤية السعودية 2030 يرى رئيس جنرال إلكترك، أن الرغبة الحقيقية للانتقال من اقتصاد يستند إلى الموارد إلى اقتصاد يستند إلى الصناعة، وهو التوجه الصحيح للمملكة، لن يكون من السهل تحقيقه، لكن مع وجود العناصر اللازمة لذلك "ليس هناك من سبب يمنع المملكة من أن تكون في هذا المركز مستقبلا".

وحول توقعاته لمستقبل أسعار النفط، قال إيميلت، إن جنرال إلكترك تنظر إلى كل دورة أعمال، فمثلا عند النظر إلى أسعار النفط الآن لا نعتقد أنها ستبقى عند مستوياتها الحالية، نحن نحاول دائما النظر إلى الدورات لمعرفة إمكانية المنطقة والدولة، من ثم التحرك بهذا الاتجاه.

وقال إن جنرال إلكتريك تعمل في قطاعات الطيران والصحة وتوليد الطاقة والمياه، مؤكدا أن كل المجالات التي تعمل بها الشركة تتمتع بأسواق رائعة في المنطقة كلها وليس في السعودية فقط حتى مع وصول أسعار النفط إلى 48 دولارا.