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القمزي: دبي خفضت اعتمادها على النفط من 55% إلى 2%

المصدر: العربية.نت
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قال سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في حكومة دبي، إن الإمارة نجحت في تخفيض اعتمادها على النفط خلال العقدين الماضيين من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 2% فقط تم تسجيلها العام الماضي.

وأوضح القمزي في مقابلة مع "العربية" أن تخفيض الاعتماد على النفط جاء نتيجة تنويع إمارة دبي لاقتصادها في العقود الثلاثة الماضية، بحيث غطى جميع القطاعات التقليدية كالنقل والخدمات المالية والسياحة والتجارة والتجزئة.

وأضاف أن دبي سعت من أجل إضافة قطاعات اقتصادية جديدة كقطاع الاقتصاد الإسلامي والخدمات الذكية، مشيراً إلى أن تنويع القطاعات يصب في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة.

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