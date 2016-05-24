دبي القابضة تطلق مشروع مراسي الخليج التجاري بمليار درهم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "دبي القابضة" فاضل العلي في مقابلة مع قناة "العربية"، عن مشروع "مراسي الخليج التجاري" عبر ذراعها الاستثماري مجموعة دبي للعقارات، بكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم على أن تمتد مراحل التنفيذ على 7 سنوات، مؤكداً أن مصادر التمويل هي ذاتية وليس عبر لجوء إلى الاقتراض.

ويتضمن المشروع بناء واجهة مائية على قناة الخور بطول 12 كيلومترا، ليضم وحدات سكنية ومطاعم عائمة على المياه، بالإضافة لنادي لليخوت ومساحات للتجزئة والترفيه.

وسيتم تطوير "مراسي الخليج التجاري" على مراحل بحيث يتم استكمال المرحلة الأولى بحلول سبتمبر المقبل، والجزء الأكبر في عام 2020، على أن يتم الانتهاء منه بالكامل في عام 2023.