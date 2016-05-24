880 مليار دولار تبادل تجاري بين دول "التعاون الإسلامي"

اجتمعت 29 دولة إسلامية وهي أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لحضور المعرض التجاري الخامس عشر في الرياض، بهدف رفع مستوى التبادل التجاري واستعراض فرص الاستثمار وفتح مجال للصناعات المشترك فيما بين هذه الدول.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري حوالي 880 مليار دولار خلال العام الماضي، وتتطلع مجموعة الدول الإسلامية إلى مضاعفة هذا الرقم في الأعوام المقبلة.

ويهدف المجتمعون في منظمة التعاون الإسلامي إلى إيجاد اقتصاد قوي يعتمد على تطورات الأسواق والتكامل الفعلي بين دول المنظمة، ويأتي دور المعرض التجاري باعتباره أحد أهم السبل لتحقيق هذه الأهداف المنشودة.



وقال الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض إن "المعرض التجاري الإسلامي الذي تقيمه منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع وزارة التجارة، انطلاقة جديدة لأعمال متناغمة لنسعى في العالم بمنهج تجاري واضح ومنهج علمي دقيق وسنكون متوافقين في كل أعمالنا، وهذا دليل على المكانة الاقتصادية للمملكة".

وتجاوزت تجارة "الحلال" ثلاثة مليارات دولار حول العالم، وتعد هاجساً للمجتمعات الإسلامية التي لا تنتج ما يكفي حاجتها.

من جهته، قال أمين منظمة التعاون الاسلامي إياد مدني: "نحن نسعى إلى تنشيط شركات متعددة الجنسية، إسلامياً تجارة الحلال ليست لحوما فقط فكثير من المنتجات الطبية ومساحيق التجميل تخطت ثلاثة مليارات دولار، وتحتاج إلى أن تتضاعف ولكن هذا يستوجب التنسيق".

وتبقى السعودية صاحبة الدعم الأكبر في ميزانيات المنظمة، بحصة تبلغ 14% على مستوى الدول الأعضاء، كما تحرص المملكة على إقامة مثل هذه المعارض كدعم غير مباشر لاجتذاب وتنشيط الاستثمار في الدول الإسلامية كافة.