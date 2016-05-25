الأسهم السعودية تتنفس الصعداء والمؤشر فوق 6500 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الأربعاء وسط دعم متواصل من صعود أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 7 أشهر.

مكاسب سوق السعودية تأتي في أعقاب تراجعات قوية شهدتها السوق مؤخراً.

ووصل مؤشر سوق السعو دية إلى مستوى 6514 نقطة، بمكاسب 0.61%، وبقيمة تداولات بلغت 2.7 مليار ريال، حتى الساعة 1:15 بتوقيت السعودية.

وشهدت معظم القطاعات ارتفاعات محدودة في جلسة اليوم، لاسيما قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي صعد بنسبة 1,15% بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

ويعتبر المحلل في الأسواق المالية مقبل السلمي في مقابلة لـ قناة "العربية"، أن التراجعات التي شهدتها السوق السعودية مؤخرا، تندرج في إطار تراجعات مضاربية تمت المبالغة بها، بدليل أن مؤشر السوق السعودية عاد إلى الصعود في التعاملات الحالية إلى حوالي 1% في ظل قيم تداول بنحو 650 مليون ريال في سوق الأسهم حتى الآن.

وتوقع أن تبقى عمليات المضاربة متحكمة بالسوق المحلي حتى مطلع العام 2017.

ويؤكد السلمي أن صعود أسعار النفط إلى مستويات تقترب من 50 دولاراً، سينعكس إيجاباً على المتداولين ويدفعهم نحو الشراء، وبالتالي ستحقق السوق مكاسب وارتفاعات جيدة.

أما حول التوجه نحو طرح سندات خارجية سواء من قبل أرامكو أو من قبل الحكومة السعودية، فهو بحسب المقبل يأتي في إطار إبعاد الضغوط المحتملة عن سيولة المصارف السعودية، وما يستتبع ذلك من ضعف في الإقراض المحلي سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.