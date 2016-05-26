جي إف إتش: لا نية لرفع رأسمال المصرف الخليجي التجاري

قال الرئيس التنفيذي في مجموعة "جي إف اتش" البحرينية هشام الريس، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن الشركة تسعى للاستحواذ على 51% من إحدى الشركات المالية.

وتخطط مجموعة "جي اف اتش" البحرينية ، لإدراج "المصرف الخليجي التجاري" التابع لها في بورصة دبي، وذلك لتعظيم قيمة البنك.

وأوضح الريس أن المجموعة في مباحثات مع شركة للخدمات المالية بخصوص عملية استحواذ محتملة وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع في القطاع المالي الإقليمي.

وقال الريس إن سيولة سوق البحرين لا تعكس القيمة الحقيقية للمصرف الخليجي التجاري.

وأكد الريس أنه لا توجد أي نية حاليا لرفع رأسمال المصرف الخليجي التجاري، مشيراً إلى أن المجموعة تهدف لأن تحقق نحو 15%، من دخلها على مدى العامين القادمين من الاستثمارات العقارية.