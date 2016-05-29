راشد: مصر تستهدف 10 ملايين سائح بعائدات 12 مليار دولار

قال وزير السياحة المصري يحيى راشد في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بلاده تستهدف جذب نحو 10 ملايين سائح بنهاية عام 2017، بعائدات تصل إلى 12 مليار دولار.

وكشف راشد عن مخاطبة السلطات السياحية في روسيا لفك حظر سفر مواطنيها من السفر إلى مصر.

وقد تضرر القطاع السياحي منذ سقوط الطائرة الروسية في سيناء نهاية أكتوبر الماضي، إذ أحجمت روسيا عن إرسال مواطنيها وطائراتها إلى شرم الشيخ، كما قررت بريطانيا وقف رحلاتها أيضا.

وقال راشد "لدينا خطة طموحة لتنويع عائدات القطاع باستهداف الأسواق العربية، وسنمد الأسواق العربية بخطة شاملة العروض والطيران والفعاليات".

وحول الأسواق الأوروبية قال وزير السياحة المصري إنه توجد مؤشرات لجذب أعداد أكثر من السياح من دول أوروبا خاصة ألمانيا.

وقال راشد إن الربع الأول شهد زيادة في حركة السياحة العربية.

تأتي زيادة أعداد السياح العرب في الربع الأول، فيما تراجعت أعداد السياح خلال إبريل بنسبة 54% إلى 425 ألف سائح، وهبطت عائدات السياحة خلال إبريل بنسبة 77% إلى 160 مليون دولار.