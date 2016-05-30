الغنيم: تكلفة مطار الكويت الجديد مناسبة لحجم المشروع

قالت وكيلة وزارة الأشغال العامة الكويتية عواطف الغنيم، إن تكلفة مشروع المطار الجديد 1.3 مليار دينار ومدته تصل إلى نحو 6 سنوات.

وأضافت الغنيم في مقابلة مع قناة "لعربية" على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة توقيع وزير الأشغال "علي العمير" لعقد مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت مع شركة ليماك التركية ووكيلها "الخرافي ناشيونال"، أن المطار الجديد سيرفع قدرة استقبال الركاب إلى 25 مليون راكب سنويا.

وحول ارتفاع تكلفة إنشاء المطار الجديد قالت الغنيم "تكلفة المطار الجديد مناسبة نظرا لحجم المشروع".

وأوضحت الغنيم أن وزارة الأشغال تنفذ حاليا مشروع جسر "جابر الأحمد" بتكلفة مليار دينار.، مشيرة إلى أن الوزارة طلبت 690 مليون دينار لتنفيذ مشاريع العام الحالي.