خبير للعربية: الفحص النافي للجهالة أفشل صفقة أمريكانا

في ظل تضارب الآراء والتكهنات حول أسباب فشل صفقة أمريكانا، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة KIC للوساطة المالية، فهد الشريعان، في مقابلة مع قناة "العربية" أن الفحص النافي للجهالة شكل عاملاً حاسماً في موضوع البت بالصفقة، فجاءت الإفصاحات قبل الفحص وبعده متناقضة، الأمر الذي أدى إلى فشل عملية استحواذ "أدبتيو" الإماراتية على حصة مجموعة الخرافي في أمريكانا.

وأكد الشريعان أن إتمام هذه الصفقة لن يكون بالأمر السهل بعدما فشلت عدة محاولات سابقة، كاشفاً أن أمورا شائكة تكتنف هذا الملف، على الرغم من التداعيات الإيجابية التي كانت مرتقبة في حال تمت الصفقة على السوق الكويتية عموماً، والمصارف الكويتية تحديداً.

ورأى أن سوق الأسهم الكويتية قد امتصت تداعيات هذا الخبر، وبالتالي فإن الهبوط الذي شهدته أسهم مجموعة الخرافي كان متوقعاً، إذ جاءت التوقعات المسبقة بفشل الصفقة متطابقة مع الإعلان الأخير.