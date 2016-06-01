اتفاق بين أرامكو و PKN للاستفادة من مصافي بحر البلطيق

وقعت شركة أرامكو السعودية وشركة PKN كبرى شركات التكرير البولندية في الظهران اليوم، اتفاقية لتصدير 50 ألف برميل نفط يومياً من السعودية بدءا من الشهر الحالي، وذلك للاستفادة من المصافي التابعة لشركة PKN والمنتشرة في منطقة بحر البلطيق.

وقال نائب الرئيس للتسويق وتخطيط الإمدادات في أرامكو السعودية، أحمد السبيعي، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن هذه الخطوة هامة جدا بالنسبة لأرامكو واستراتيجية المملكة.

وأضاف السبيعي "بحر البلطيق يعتمد بنسبة 90% على النفط الروسي، ودخول أرامكو إلى هذه السوق بداية جيدة جدا، خاصة أنها تأتي في إطار رؤية السعودية 2030 بفتح أسواق جديدة".

وتعمل الشركة البولندية على تكرير نفط معظمه روسي، وبدأت تنويع إمداداتها في نهاية العام الماضي.