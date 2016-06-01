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العامري: مبادرة التجميد دعمت سعر النفط على مدى 3 أشهر

المصدر: العربية.نت
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كشف مندوب العراق لدى أوبك، فلاح العامري، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن أهمية مبادرة تجميد الإنتاج الأخيرة في الدوحة في دعم أسعار النفط على مدى ثلاثة أشهر.

وأضاف العامري "قد توقف تدهور أسعار النفط، وبنفس الوقت انخفضت الكميات من خارج منظمة أوبك، وربما تستمر فكرة تجميد الإنتاج لدعم الأسعار".

وقال العامري "يجب على الدول من داخل وخارج أوبك التعاون لمراقبة النمو في الزيادة حتى يكون متوازيا مع العرض".

ورفض العامري اعتبار أوبك منظمة ضعيفة، وقال "مازالت أوبك منظمة قوية وقادرة على السيطرة على السوق بالتعاون مع باقي المنتجين".

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