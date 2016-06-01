"ماجد الفطيم" ترفع استثمارها بالإمارات لـ48 مليار درهم

كشفت مجموعة "ماجد الفطيم" عن خطة تطوير استراتيجية تهدف إلى رفع استثماراتها في دولة الإمارات بـ30 مليار درهم بحلول عام 2026، ليصل إجمالي استثمارات المجموعة في الدولة إلى 48 مليار درهم.

وتأتي هذه الخطة في إطار التزام المجموعة تجاه تطوير استثماراتها في السوق المحلية من خلال إطلاق مشاريع جديدة، إضافة إلى توسيع محفظة المشاريع القائمة.

وقال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" في مقابلة مع "العربية"، إن المشاريع المقررة وفقاً للخطة الجديدة تم تحديد موقعها وتفاصيلها، ومن ضمنها إنشاء 10 مراكز تسوق جديدة و6 فنادق، فضلا عن توسعة 6 مراكز تجارية قائمة، وافتتاح 40 متجراً جديداً من سلسلة "كارفور"، وقاعات سينما Vox، إضافة إلى مراكز الترفيه العائلي "ماجيك بلانيت" وغيرها من المشاريع.

وأوضح أن الخطة التي وصفها بالطموحة، تمتد على 10 سنوات، حيث سيتم تنفيذ معظم المشاريع خلال السنوات الخمس أو السبع الأولى، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً منها تم البدء به فعلياً أو قيد التنفيذ.

وأضاف أن أسواق دبي وأبوظبي والشارقة تشهد نموا في قطاع التجزئة، الذي لفت إلى أنه شهد تراجعاً في بعض أجزائه كالسلع الفاخرة، نتيجة أزمة الروبل الروسي والركود في اقتصاد الصين مقابل قوة الدولار الأميركي.

وأشار إلى أنه في المقابل، شهدت السنة الماضية عودة السائح الروسي، فضلاً عن انتعاش أسعار النفط، وإطلاق خطط ترشيد الإنفاق على مستوى المنطقة، الأمر الذي سيعود بالنفع على المتسوق في المدى الطويل، بحسب قوله.

وبخصوص التمويل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" أن المجموعة ستمول الخطة الجديدة وفقاً لاستراتيجيتها الخاصة وبناء على قدرتها التمويلية الذاتية، مشيراً إلى برنامج السندات الذي أعلنت عنه الشركة في العام الماضي، وبدأته بأول طرح في شهر أكتوبر.

وقال أيضاً إن الشركة تراقب السوق وتتحين الفرص المناسبة قبل أي طرح جديد، نافياً في الوقت نفسه وجود أي خطة للاكتتاب في البورصة.

ومن المتوقع أن توفر الخطة الجديدة أكثر من 170 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدولة.