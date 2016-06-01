خبير للعربية: 80 مليار دولار سندات متوقعة في دول الخليج

قال مدير الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون في الشرق الأوسط محيي الدين قرنفل في مقابلة مع قناة "العربية"، إن التسابق بين حكومات الخليج لإصدارات السندات والصكوك مرتبط بتراجع تكلفة الإصدارات في ظل ارتياح الأسواق نسبياً، أكثر مما هو مرتبط باحتمالية رفع الفائدة الأميركية.

وكانت مصادر قد كشفت لـ "بلومبيرغ" اليوم عن توجه حكومة دبي نحو أسواق السندات هذا العام، بطرحٍ قد تتجاوز قيمته المليار دولار، موضحة أن الحكومة ستقوم أولاً بتحديث برنامج سنداتها متوسط الأجل المقوم باليورو، قبل أن تعين بنوكاً لطرح سندات جديدة، التي قد تصدر خلال يونيو الجاري.

وقال قرنفل إن تكلفة الإصدارات في أسواق السندات شهدت ارتفاعا العام الفائت تزامناً مع التذبذبات في أسعار النفط، ما دفع بالمصدرين إلى القطاع المصرفي وللإصدارات بالعملة المحلية.

"من المتوقع أن ترتفع أسواق السندات في المنطقة من 40 مليار دولار كإصدارات سنوية، إلى ما بين 70 و80 مليار دولار، مؤكداً أن دول الخليج ستلجأ أكثر فأكثر لأسواق الدين العالمية عبر إصدارات للصكوك والسندات، بحسب قرنفل.

وأكد أن هناك طلبا متزايدا مقابل هذه الإصدارات، بدليل أن إصدارات قطر وأبوظبي الأسبوع الفائت تم التداول عليهما بشكل جيد.

يشار إلى أن قطر كانت أصدرت الاسبوع الماضي سندات بـ 9 مليارات دولار، بينما أصدرت أبوظبي سندات بـ 5 مليارات دولار في ابريل.