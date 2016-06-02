أوبر ستوظف مليارات الدولارات للتوسع في الأسواق الناشئة

وصف الرئيس التنفيذي في شركة Oasis 500 يوسف حميد الدين في مقابلة مع قناة "العربية" إقدام صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على شراء حصة في شركة أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار، بـ"النقلة النوعية" التي جاءت منسجمة مع رؤية المملكة برفع حصة الاستثمارات الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة.

وقال إن الاستثمار بقيمة 3,5 مليار دولار سيعزز تواجد "أوبر" في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الأموال ستدخل في صلب العمليات الخاصة في أوبر عالمياً، حيث سيتم توظيفها في إطار توسيع استراتيجيتها في الصين والهند وفي الأسواق المحورية بالنسبة لنطاق عملها، على أن يتم تخصيص حصة من الأموال في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن أوبر تحقق أرباحاً هائلة في الأسواق الأميركية والكندية، ولكنها تجد صعوبة في التوسع في الأسواق الناشئة، حيث تخسر مليار دولار سنوياً في الصين على سبيل المثال، كما أنفقت ما يعادل مليار دولار ايضاً في الهند .

ولكن عاد وأكد أن الأسواق الخاسرة اليوم ستصبح رابحة بمجرد تعديل التشريعات التي ستواكب تطلعات أوبر المستقبلية في مجال تكنولوجيا النقل العام.

يذكر أن أوبر تمتلك حوالي 400 ألف سائق في العالم العربي، و80% من عملاء أوبر في السعودية هم من النساء.