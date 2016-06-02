دبي تعتزم بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة

توقع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تتلقى الهيئة عروضا سعرية للمرحلة الرابعة هي الأقل عالميا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة، وهو الأمر الذي حصل في المرحلة الثالثة من المجمع.

وأضاف الطاير أن تقديم العروض للمرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد خلال 6 أشهر.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد أطلقت اليوم الخميس مشروع المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. وقد تم كسر عدة أرقام عالمية في هذا الحدث حيث تعتبر هذه المرحلة هي أكبر مشروع في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المركزة، وتتضمن أعلى وأكبر برج للطاقة الشمسية في العالم.

بخطواتٍ حثيثة يستمر الإعلان عن إطلاق مراحل جديدة في مشروع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، وذلك ضمن استراتيجية طموحة للإمارة حتى عام 2050 وتتضمن هذه الاستراتيجية إنتاج 7%، من احتياجات دبي للطاقة من مصادر نظيفة في عام 2020، وإنتاج 25%، بحلول عام 2030 لترتفع بعدها نسبة الطاقة المتولدة من مصادر نظيفة إلى 75%، بحلول 2050.

وقد تم اليوم إطلاق المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميغا واط، وهي أول مشروع بتقنية الطاقة المركزة بهذا الحجم، حيث ستتضمن أكبر برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم من حيث الحجم والارتفاع. وستدخل المرحلة حيز التنفيذ في العام 2021 .

وسيكون مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية عند اكتماله الأكبر في العالم، وبتكلفة تتجاوز 14 مليار دولار، حيث ستبلغ قدرته التوليدية 1000 ميغاواط في العام 2020 لترتفع بعدها إلى خمسة آلاف ميغاواط في العام 2030 .

ويشمل المجمع 4 مراحل حتى الآن الأول تم تشغيلها بنجاح وبقدرة 13 ميغاواط، والثانية ستشغل في أبريل المقبل بقدرة200 ميغا واط، أما الثالثة وهي الأكبر بقدرة 800 ميغاواط.

وتميزت المرحلة الثالثة بحصولها على أقل تكلفة في العالم لكل ميغاواط/ساعة حيث لم تتعد 3 سنتات فقط.