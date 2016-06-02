الحرمي: توقعات بتمديد ولاية الأمين العام الحالي لأوبك

تظهر في الأفق مساع خليجية لوضع سقف جديد للإنتاج النفطي في ظل التصريحات الإيرانية الرافضة لمثل هذه الخطوة، غير أن الخبير النفطي كامل الحرمي يعتبر في مقابلة مع قناة "العربية" أن على منظمة أوبك عدم البحث حالياً في سياسة تجميد الإنتاج، نظراً إلى الخلافات التي تشوب دول الأعضاء في أوبك، إلى جانب عدم اقتناع روسيا بتجميد معدلات الإنتاج في الوقت الراهن.

وأكد أن الأسواق النفطية هي التي تقود الأسعار الحالية لخام برنت، متوقعاً أن تشهد الأسواق حتى نهاية سبتمبر المقبل من العام الحالي ارتفاعا ملحوظاً في الطلب على المشتقات النفطية، تزامناً مع انخفاض الصادرات النفطية في جميع دول الخليج العربي ومجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق.

أمام حول قضية تعيين أمين عام جديد لـ منظمة "أوبك" خلفاً لليبي عبدالله البدري الذي تنتهي ولايته نهاية هذا الشهر بعدما أمضى ولايتين من ست سنوات، توقع الحرمي أن يمدد للبدري لفترة قصيرة لا تتعدى الـ 6 أشهر، إن لم يتم الاتفاق بالإجماع على المسؤول النفطي النيجيري محمد باركيندو، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لمنصب الأمين العام.