أوبر.. قصة صعود صاروخي وفكرة ولدت بليلة ثلجية

تعود قصة تأسيس UBER للعام 2008، إلى ليلة ثلجية في باريس عندما عجز مؤسسا الشركة Travis Kalanick وGarrett Camp عن إيجاد سيارة أجرة لتقلهما.

هكذا، ولدت فكرة تصميم تطبيق يسمح للمستخدم بطلب سيارة بكبسة زر، لتتأسس الشركة فعليا في العام 2009 في سان فرانسيسكو. وهي تعمل حاليا في نحو 70 دولة ونحو 450 مدينة حول العالم. وقد قام عدد من الشركات بنسخ نموذج عملها منذ ذلك الحين، فيما أصبح معروف بـ Uberification.

وقد جمعت الشركة منذ تأسيسها أكثر من 11 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ تجمعه شركة ناشئة لتعيد كتابة مفهوم النقل العام. فخلال الشهر الماضي فقط استثمرت تويوتا في أوبر، وقيمة هذه الاستثمارات تقدرها بعض الجهات بـ 100 مليون دولار.

وتعمل أوبر جاهدة للحفاظ على تنافسيتها في ظل تزايد المنافسة في القطاع، حيث قامت شركة APPLE باستثمار مليار دولار في منافس أوبر في الصين، وشركة Volkswagen استثمرت 300 مليون دولار في شركة GETT في تل أبيب.

وفي وقت سابق هذا العام، استثمرت شركة جنرال موتورز في شركة LYFT، والشركتان تعتزمان إجراء تجارب على مجموعة من السيارات الكهربائية التي تقود نفسها.

أما فيما يتعلق بالدورة الأخيرة لشركة أوبر لجمع 5 مليارات دولار، فهي تتفوق بسهولة على ما جمعته في دورة سبقت العام الماضي عند 2.3 مليار دولار، وتتفوق أيضا على الرقم القياسي السابق التي كانت قد حققته Ant Financial التابعة لمجموعة Alibaba، بعد أن جمعت 4.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.