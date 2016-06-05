لهذه الأسباب.. الاستثمار في أوبر ناجح وسيدر ربحاً

قال رئيس شركة Graphene Ventures نبيل النور برهانو، في مقابلة مع قناة العربية"، إن الاستثمار في أوبر يمثل تحولا كبيرا في طريقة الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة، إلا أنه لا يعتبر استثمارا عالي المخاطر، خاصة أن الصندوق استثمر في الشركة قبل عملية طرحها للاكتتاب العام.

كان صندوق الاستثمارات العامة في السعودية قد أعلن قبل أيام استحواذه على حصة بـ5%، في شركة أوبر مقابل 3.5 مليار دولار.

وأضاف برهانو "إذا كانت خسائر أوبر تتعلق بالتشغيل فإن هذا بالتأكيد كان سيدعو إلى القلق، أي من الـ20%، التي تحصل عليها الشركة، أو أن تكون الرحلة خاسرة، ولكن هذا لا يحدث، فخسائر أوبر تتعلق بالعملية التسويقية، وبمجرد ما تحتفظ بحصة من السوق ستتحول المصاريف التسويقية إلى لا شيء".

وأوضح رئيس شركةGraphene Ventures ، وهي شركة رأسمال مخاطر تتخصص في الاستثمارات التقنية، أن ربح الشركة بين 17 إلى 24%، ومع التحول إلى السيارات ذاتية القيادية ستقفز هذه النسبة من الأرباح إلى 70%.

وقال برهانو "في المرحلة الحالية عوائد أوبر غير عالية، والآن أوبر في بعض الأسواق لا تحصل على 20%، وقد يعوضون السائقين، وهذه مرحلة مؤقتة وهي طريقة أوبر في الدخول لأسواق جديدة حتى يحصلون على حصة سوقية، ودخول صندوق الاستثمارات سيعزز من تواجد الشركة في الشرق الأوسط وغيرها من الدول بما في ذلك السوق الصينية".

ولفت برهانو إلى أن المنافسة تهدد أوبر في الصين، خاصة أنها أتت إلى السوق بشكل متأخر، وعند دخول أوبر اتحدت الشركتان العاملتان في الصين، وأوبر خسرت في السوق الصيني مليار دولار حتى الآن، وأوبر تشاينا قيمت الآن بنحو 8 مليارات دولار، وهم معهم شريك صيني، وحصة أوبر حاليا أقل من 10%، وتستحوذ الشركة الأخرى على نحو 90%، وهي نسبة كبيرة تعتبر الأعلى في العالم".

وأكد برهانو أن جميع صناديق الاستثمار حول العالم توزع محفظتها على عدد من الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار العالي المخاطرة مثل أوبر، وقيام السعودية بالاستثمار في أوبر دفع الجميع للسؤال عن صندوق الاستثمارات العامة، وقال "تلقيت استفسارات من 8 شركات أميركية تريد معرفة المزيد عن صندوق الاستثمارات العامة، ولذلك الاستثمار في أوبر كان خطوة ذكية، وسيدر هذا الاستثمار ربحا وسيكون ناجحا".