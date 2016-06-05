توفير20 مليار دولار سنويا يحقق للسعودية ميزانية متعادلة

تنتظر الأسواق الإعلان عن خطة التحول الوطني التي تعتزم السعودية تطبيقها للتخلي عن الاعتماد على النفط، والتي تهدف لإطفاء العجز في الميزانية بحلول العام 2020، وإحدى الطرق التي ستتبعها المملكة هي اللجوء إلى أسواق الدين وإصدار سندات للمساهمة في تقليص العجز.

وقال محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، من القاهرة إن الحكومة السعودية تحدثت عن تنفيذ إصلاحات توفر نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020، وفي حال وفرت الحكومة 20 مليار دولار سنوياً، فإن هذا سيسمح لها بالحصول على ميزانية متوازنة في 2020.

وأضاف أبو باشا أن هذا سيمكن السعودية أيضا من إنفاق في المتوسط يصل إلى 7% سنويا.

وقال أبو باشا "مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط تصل إلى 65 دولارا في 2020، خلال هذه السنوات حتى 2020، سيكون هناك خليط بين الاستدانة والاعتماد على الاحتياطي".

ويرى أبو باشا أنه لابد أن تكون هناك زيادة في الإيرادات غير النفطية وهذا سيعتمد على أسعار النفط ستكون في أي مرحلة.