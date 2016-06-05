مجموعة شلهوب: تراجع مبيعات السلع الفاخرة لقوة الدولار

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، باتريك شلهوب، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن النمو بمبيعات الشركة التي تعتبر من أكبر وكلاء العلامات التجارية الفاخرة للعام الماضي جاء دون التوقعات ليبلغ 3%.

وأضاف شلهوب "تراجعت الأرباح الصافية بنسبة 30%، متأثرة بانخفاض الإنفاق من جانب السياح وقوة الدولار، الأمر الذي دفع المجموعة لإعادة النظر في بعض مشاريعها المستقبلية".

وقال شلهوب "سنفتتح 50 معرضا تجاريا بدلا من 70 كان مخططا لها، والسلع الأكثر غلاء تأثرت بالنسبة الأقل".

وأوضح أن مبيعات مجموعة شلهوب نمت بأقل من التوقعات التي كانت بين 8% و11%، والأرباح الصافية تراجعت 30% في 2015، مشيرا إلى أن المجموعة تتخذ خطوات لضمان النمو على المدى الطويل.

وأكد شلهوب أن الأساس هو التركيز على الموظفين والمستهلكين في الأوقات الصعبة.