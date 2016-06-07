العلمي: فرض ضريبة على الدخل يحتاج لدراسة مستفيضة

قال الخبير السعودي في التجارة الدولية، فواز العلمي، إن مسألة فرض ضريبة على الدخل بالنسبة للمقيمين ستخضع لدراسة مستفيضة، موضحاً أن التزام السعودية ضمن منظمة التجارة العالمية، ينص على عدم فرضها ضريبة الدخل على المقيمين إلا إذا كانت مطبقة على مواطني البلد بالمثل، وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية.

وأشار في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" إلى أن العائدات غير النفطية ستكون مميزة، إذا تم تمكين القطاع الخاص من أداء دوره ومهامه في هذه المرحلة الأولى المتقدمة من برنامج التحول الوطني.

وأوضح أيضاً أن الخطة تعتمد على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في الاقتصاد الوطني، مما يستوجب تخفيض المنشآت الحكومية الذي يتأتى عبر الخصخصة بدءاً بمؤسسة البريد وجهات أخرى.