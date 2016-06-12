السبيعي: مهتمون بالسعودية بعد إطلاق "التحول الوطني"

قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي إن شركته، التي تدير أموالا بـ6 مليارات و600 مليون دولار لصالح مؤسسات حكومية أهمها الصندوق السيادي الكويتي، أصبحت مهتمة بالسوق السعودية وذلك بعد إطلاق برنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف السبيعي في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الشركة تنتظر موافقة هيئة أسواق المال على ترخيص صندوق خليجي أسسته قبل عامين برأسمال يتراوح بين 5 مليون و50 مليون دينار، إلا أنها ستعيد هيكلته لتضع السعودية على رأس استثماراته.

وأكد أن الصندوق الاستثماري الجديد يستهدف بالدرجة الأولى الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السعودية، الإمارات وقطر، إلى جانب بعض مشاريع التطوير العقاري التي هي قيد الدراسة في أوروبا وتحديداً في بريطانيا.

أماّ حول قيمة المخصصات الاحترازية التي أخذتها الشركة ، اشار السبيعي إلى أن القيمة الإجمالية للمخصصات بلغت 7 ملايين ونصف المليون دينار بين مخصصات وإعادة تقييم.

وأضاف:" لجأت الشركة إلى إعادة هيكلة بعض الأصول القديمة بقيمة 6 ملايين دينار، وحققنا أرباحاً منها بقيمة مليوني دينار، هذا وننتظر رد إدارة أملاك الدولية لبيع حصتنا في أرض المعارض التابعة لها".