خبير: أسواق الخليج ستعاود الصعود مع قرب النتائج الفصلية

تكبدت أسواق الأسهم الخليجية خسائر متباينة في تعاملات اليوم الأحد في بداية أسبوعية سلبية، حيث سجلت تراجعات ملحوظة بعد موجة من المكاسب المتتالية حققتها الأسبوع الماضي على أثر الارتفاع الملحوظ لخام برنت ووصوله إلى عتبة 53 دولارا أميركيا.

ويرجع مسؤول الوساطة الدولية فيunited securities وائل عبدالرسول في مقابلة مع قناة "العربية" السبب وراء هذا التراجعات إلى الانخفاض في أسعار النفط، ما أثر سلباً على الأسواق الخليجية.

غير أنه عاد ليؤكد أن الأسواق الخليجية ستعاود الصعود من جديد مع اقتراب نتائج الربع الثاني خصوصاً وأن بعض الأسهم تمتلك فرصا استثمارية إيجابية، لطالما بقيت معدلات النفط تتراوح بين 50 و55 دولارا أميركيا.

ويشير عبدالرسول إلى أن حالة التذبذب ستبقى مسيطرة على الأسواق المحلية، إلى حين ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي وقراره حول رفع سعر الفائدة الأميركي هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في 23 من الشهر الجاري.