الإسكان: لصاحب الأرض الاعتراض على الرسوم خلال 60 يوما

في مقابلة مع "العربية"، كشف محمد المديهيم، المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية، أنه إذا تم تحقيق التوازن بين العرض والطلب في مدينة أو منطقةٍ ما قبل الانتهاء من جميع مراحل تطبيق برنامج رسوم الأراضي، يمكن حينها تعليق المراحل المتبقية، حيث حددت اللائحة أن تكون هناك مراجعة دورية لتطبيق الرسوم في المدن.

وأوضح أنه سيكون هناك موقع إلكتروني لتقييم الأراضي والفوترة والتحصيل والاعتراضات، لكن لم يتم تحديد عدد اللجان المشرفة بعد، والتي قد تكون لجنة لكل مدينة أو فقط لجنة مركزية واحدة داخل الوزارة.

وأضاف أنه يحق لصاحب الأرض الاعتراض على القرار الصادر بحق أرضه خلال 60 يوماً من صدوره، حيث ستبدأ فترة الإعلان انطلاقاً من يوم غد، وبعد مضي 6 أشهر من الإعلان ستصدر فترة القرار أو ما يطلق عليه "الفاتورة".

وتابع المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان السعودية قائلاً: "ستقوم الوزارة بالرد على الاعتراض خلال 60 يوما من تسلمه، وفي حال لم يتم الرد يعني ذلك أن الاعتراض مرفوض".

وحصر معايير التقييم في موقع الأرض من المدينة، موضحاً أنهم يعملون على تقسيم المدن الرئيسية إلى نطاقات مكانية وسعرية، تضاف إليه أنظمة البناء وتضاريس الأرض واستخداماتها بين سكنية وسكنية تجارية، وأخيرا توفر الخدمات والمرافق.

وأضاف أن الوزارة تتوقع العديد من الاعتراضات على التقييم، وهو أمر حدث في معظم دول العالم التي سبقت المملكة في ذلك، وقال: "لكن نتمنى أن تكون تقييماتنا عادلة وشفافة للجميع، والموقع الإلكتروني يوفر توضيحات حول سبب تقييم الأرض بقيمة معينة".

وذكر المديهيم أن الوزارة ستكون مسؤولة عن تحصيل الرسوم الذي سيكون إلكترونياً عن طريق برامج السداد.

وفيما يخص الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن البرنامج، وما إذا كان هناك جدول زمني لذلك، أوضح أن الأمر "سيتم حسب الحاجة".