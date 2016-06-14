ما هي انعكاسات تطبيق رسوم الأراضي على أسعار العقارات؟

اعتبر مساعد المدير العام في الاستثمار كابيتال خالد مدخلي أن عملية تقييم الأراضي البيضاء ستشكل تحديا أمام وزارة الإسكان السعودية في تحصيل الرسوم، داعياً إلى تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في هيئة التقييم، وهذا ما يفسر برأيه وجود عضو في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اللجنة التي ستتولى تقدير القيمة العادلة للأراضي الخاضعة للرسوم.

وقال مدخلي في مقابلة مع قناة "العربية" إن وزارة الإسكان تعتمد في المرحلة الأولى من تطبيق برنامج الأراضي البيضاء على إصدار التراخيص من البلديات والأمانات، داعياً إلى توحيد آلية إصدار التراخيص بين مختلف المدن الرئيسة في المملكة، ووضع فترة زمنية محددة لإصدارها وإلا فسيتحول هذا الأمر إلى عقبة أمام حل أزمة السكن.

وكشف أن وزارة الإسكان تفتقر إلى المعلومات حول كمية الأراضي غير المطورة التي تقع داخل النطاق العمراني، لذا من غير الممكن تحديد المدة التي ستستغرقها كل مرحلة من المراحل الأربعة لتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء.

أسعار العقارات

أمّا حول مدى تأثير تطبيق نظام الرسوم على أسعار العقارات في المملكة، أوضح مدخلي أن النظام سيطبق على الأراضي المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري، بالتالي فإن أسعار هذه الأراضي ستتأثر بحسب موقعها الجغرافي "ففي بعض منها ستنخفض الأسعار بين 20 و30%، في حين أن الأسعار ستبقى على ما هي عليه أو ستتجه صعوداً بحسب موقع الأرض".

أمّا الأراضي الأخرى مثل الأراضي الصناعية والمستودعات والأراضي التجارية البحتة، فتوقع أن تشهد الأسعار موجة صعود، لافتاً إلى هجرة رؤوس الأموال من الأراضي السكنية الكبيرة غير القادرة على تطويرها في المدن الرئيسة لتتجه في ما بعد نحو الأراضي الصناعية، وهذا ما سيرفع اسعار العقارات في غير المدن الرئيسة في المملكة .