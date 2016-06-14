هل من المجدي لـ "مايكروسوفت" شراء "لينكد إن"؟

اعتبر العضو المنتدب لشركة آلاء كابيتال أيمن البناو أن صفقة استحواذ مجموعة "مايكروسوفت" على شبكة "لينكد إن"، لا تشبه صفقات الاستحواذ الأخرى التي استثمرت بها "مايكروسوفت"، وذلك يعود إلى أن "لينكد إن" تعد أكبر شبكة مهنية في العام مع نسبة نمو تصل إلى 19% سنوياً.

ولفت البناو في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن الشركة تمتلك استراتيجية واضحة ونظام إيرادات متطور، وهذا ما يبرر ارتفاع تكلفة المستخدم في هذه الصفقة إلى 250 دولاراً أميركياً.

ولكن ما جدوى هذه الصفقة لمايكروسوفت؟

أكد البناو أن مايكروسفت تسعى لإحاطة منتج office 365 بعدد من الاستحواذات التي تثبت مكانته، وتضمن له الصدارة في بيئة الأعمال على المستوى القريب، حيث يوجد أكثر من مليار و200 مليون مستخدم لـ office وهذا ما يثبت موقع مايكروسفت بالانتقال من الحلول التكنولوجية القديمة إلى بيئة الخدمات الرقيمة الحديثة.

أما على صعيد "لينكد إن"، فهو المستفيد الأكبر بحسب البناو، من صفقة الاستحواذ بعدما شهدت الشركة صعوبة في تحقيق إيرادات الربع السنوية، بالتالي عملية الاستحواذ ستساعدها على الاستمرار باستراتيجية مقننة وبشكل مدروس.

هذا إلى جانب إدخال منتجات جديدة وسهولة عمليات اندماج منتجات مشتركة بين مايكروسوفت و"لينكد إن".