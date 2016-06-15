خبير: القطاع الخاص أقدر على تنفيذ التحول الوطني

اعتبر العضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار شطا، أن التحدي التطبيقي الأكبر أمام تنفيذ برنامج التحول الوطني في السعودية، سيكون في حجم القطاع العام.

ودعا شطا في مقابلة مع قناة "العربية" إلى تقليص حجم القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، الذي سيكون قادرا بشكل أكبر على تنويع مصادر الدخل وخلق الفرص.

وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 تتلخص في التركيز على 3 ركائز وهي استغلال وتعظيم العائد من مركز المملكة الجغرافي، وتعظيم العائد من عمق المملكة الديني وتنويع مصادر الدخل من غير النفط.

واعتبر شطا أن رؤية 2030 هي اللبنة الأساسية لبداية التصحيح وبما أن الأهداف باتت واضحة، فإن القطاع الخاص سيكون قادراً على زيادة الوظائف ورفع الضغط على القطاع الحكومي واستغلال المكون المحلي وتطوير المكون الرقمي في الاقتصاد وهذه من أهداف الرؤية.