مصر تعيد ترتيب إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

قال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إن الاتفاق جرى مع عدد من المصانع، كثيفة استهلاك الطاقة، و"ليس كل المصانع" من أجل إجراء الصيانة الدورية لها خلال شهر أغسطس من كل عام وخفض استهلاكها من الطاقة.

وأرجع عبدالعزيز هذا القرار إلى أن شهر أغسطس يشهد اعلى معدل من استهلاك للطاقة الكهربائية نظرا لارتفاع درجات الحرارة فيه.

واضاف عبدالعزيز في مقابلة مع قناة "العربية" أن الهدف من هذا الاتفاق، يأتي لتوجيه أكبر قدر ممكن من الغاز الى محطات الكهرباء، وذلك لضمان توزيع الغاز في وقت الذروة.

وكانت مصادر كشفت عن إعلام شركة إيغاز الحكومية القطاع الصناعي بأنها ستخفض إمدادات الغاز خلال أغسطس لتوجيه الغاز المستورد لمحطات الكهرباء، وطلبت منه استغلال الفترة في الصيانات الدورية.

ويشكو أصحاب المصانع من نقص إمدادات الغاز الطبيعي بنسب كبيرة وصلت بحسب البعض إلى 50 % منذ بداية شهر رمضان.