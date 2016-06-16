طيران ناس للعربية: جاهزون لطرح 30% من الأسهم للاكتتاب

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس بندر عبدالرحمن المهنا في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف من الرياض إن الشركة تعتزم طرح 30%، من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية.

وأضاف المهنا "ننتظر الموافقات المطلوبة للقيام بعملية الطرح".

وأكد رئيس طيران ناس تعيين السعودي الفرنسي مستشارا لطرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب.

وقال المهنا "سنحصل على دعم مادي مباشر جراء الدخول في مشروع الهيئة العامة للطيران المدني لتحويل مطار أبها الإقليمي ليكون مطاراً محورياً لخدمة المنطقة الجنوبية، لأن التشغيل سيكبد خسائر، وهناك 6 مطارات سيتم ربطها بمطار أبها، وأغلب الرحلات لا تحقق أرباحا، ولكن الدعم الحكومي لتنشيط الحركة الجوية، وستكون هناك رحلات مباشرة إلى مطار أبها والمطارات الداخلية الأخرى".

ولفت المهنا إلى أن طيران ناس ستزيد عدد الرحلات من أبها إلى المحطات الداخلية والخارجية، وقال "سنزيد عدد الرحلات إلى 15 رحلة في المرحلة الأولى".

وبحسب المهنا فإن طيران ناس تعتزم شراء 100 طائرة من إيرباص أو بوينج، وستزيد عدد الطائرات خلال الشهرين المقبلين، وعدد الأسطول خلال السنة الحالية سيصل إلى 31 طائرة، وتنضم لأسطولنا 4 طائرات خلال الأشهر القريبة، وفي السنة القادمة سنواصل التوسع في إضافة المزيد من الطائرات.

وقال المهنا إن عملية تمويل شراء الطائرات ستكون عبر القروض من بنوك الصادرات في الدول المصنعة للطائرات.

واختارت الهيئة العامة للطيران المدني مطار أبها الإقليمي ليكون مطاراً محورياً لخدمة المنطقة الجنوبية، ممّا يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة لشباب المنطقة.

من جهته، أوضح عبدالحكيم البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي، أنه تم اختيار شركة ناس للطيران لتكون الناقل الجوي الوطني لقطاع جنوب المملكة، مبينا أن مطار أبها يعدّ ثاني مطار محوري بعد مطار حائل الذي تم اختياره للمنطقة الشمالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع وطني للمطارات المحورية الذي يقوم على استخدام مطار قريب كبوابة لكل منطقة من أجل تسهيل السفر بين المدن السعودية والدول المجاورة.