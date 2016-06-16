كيف ستتأثر السوق السعودية بخروج بريطانيا من الاتحاد؟

اعتبر رئيس قسم الأبحاث في الاستثمار كابيتال مازن السديري أن ردة فعل السوق السعودية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتبطة أكثر بارتباط المملكة بالنفط، وبالتالي انعكاسات هذا الأمر على أسعار السلع.

وقال السديري في مقابلة مع قناة "العربية" إن تحذيرات الصندوق النقد الدولي من تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل حالة التوتر العامة في الأسواق سينعكس على أسعار السلع بما فيها أسعار المشتقات النفطية.

وأشار السديري إلى أن أغلب توقعات مديري المحافظ في بريطانيا، تتحدث عن أثر سلبي على مجموع الأصول البريطانية بما فيها الباوند، في حال فوز معسكر "التخارج"، على المديين القريب والمتوسط.

أمّا في ما يتعلق بالمكاسب المحققة على سهم "السعودية للكهرباء"، اعتبر السديري أن هذه الارتفاعات مبررة نتيجة تغير قاعدة الأرباح وارتفاع المبيعات، غير أنه عاد ليؤكد ضرورة انتظار نتائج الربع الثاني والثالث تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في المملكة، حيث يرتفع استهلاك الكهرباء ووسائل التبريد.

إذ رغم تغير الأسعار والتعريفات، جاءت نتائج الربع الأول لشركة الكهرباء خاسرة، ونوه بسعي الشركة لتغيير قوائمها المالية "لذلك رأينا تصحيحاً في سعر السهم من 12 ريالا إلى 20 ريالا".

ولفت إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 18% في الربع الأول من العام، مشيراً إلى أن معدل نمو الطلب على الكهرباء يبلغ 8% سنوياً.

وأوضح السديري أن عدة سيناريوهات ستؤثر على شركة الكهرباء السعودية، أولها احتمالية رفع اسعار الكهرباء خصوصاً وأن 50% من العملاء هم من المواطنين بالتالي يتنافى مع رغبة المملكة في رفع الأسعار على هذه الفئة.