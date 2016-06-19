السعودية ستواصل منح تراخيص استثمار أجنبية بملكية 100%

أكد خالد السالم، رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في السعودية، أن حصول شركة "داو كيميكال" على ترخيص استثماري بملكية أجنبية كاملة 100% في المملكة، سيكون داعما للشركات الكبرى بأن تعرف السوق السعودي مباشرة وألا تكون معرفة السوق عن طريق وسيط.

وقال السالم في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هناك شركات أخرى ستحصل على نفس الترخيص سيعلن عنها من الجهات المختصة في حينها، معتبرا هذا التوجه بأنه إيجابي جدا، وهو من الأمور المهمة لنجاح التجمعات الصناعية في المملكة.

وأشار إلى استهداف البرنامج لـ5 تجمعات صناعية، في قطاعات التبروكيماويات والتعدين، ومن ثم صناعة السيارات وتجمع الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية والتجمع الخامس في الطاقة البديلة، إلى جانب تحلية المياه الذي يندرج مع الطاقة البديلة.

ووصف السالم برنامج التجمعات الصناعية بأنه فكرة جدا ذكية، لأنه برنامج حكومي ويعمل بنظام الشركات، وجميع من لدينا من الكوادر مهندسون واستثماريون قدموا من الشركات والبنوك من القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج يقدم الدعم الفني، ونكون صوتهم في المملكة، ونقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بمختلف التحديات التي يواجهونها ولتذليل الصعاب أمامهم.