تقلبات كبيرة ستتبع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي

قال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الكويت الوطني د. إلياس بخعازي، إن التصويت بعد 5 أيام على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكون له تبعات على الأسواق العالمية.

وأضاف بخعازي في مقابلة مع قناة "العربية" أن المجهول الكبير سيكون في التصويت لمصلحة الخروج، موضحا أن هذا الأمر سيكون له تأثير لا يمكن الجزم بطبيعته على أسواق العملات والأصول في أوروبا.

وقال إن لدى بريطانيا سنتين حتى ترجع تتفاوض بشأن علاقاتها مع أوروبا، موضحا أن الخيارات عديدة، ولدى بريطانيا علاقة خاصة غير الدول الأخرى مثل إيطاليا وفرنسا، فمثلا هي غير مشاركة في اليورو والشنغن.

وبعد خمسة أيام ستشهد بريطانيا استفتاء حاسما على عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الأسبوع الماضي الذي كان مميزا من حيث التذبذب في الأسواق العالمية على خلفية المخاوف من الخروج. التذبذب كان كبيرا على الجنيه الإسترليني وأسواق الأسهم والذهب.