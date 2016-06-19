تعرف على موقف شركة "أمريكانا" المالي بعد صفقة أدبتيو

قال الخبير في أسواق المال، أحمد القمر، إن السعر المقدم من شركة "ادبتيو" للاستحواذ على حصة الخير في "أمريكانا" يشكل 24 ضعف الأرباح المحققة في العام 2015، فيما يشكل نحو 21 ضعف الأرباح المحققة في العام الجاري.

واعتبر في مقابلة مع قناة "العربية" أن السعر مغرٍ أكثر للمشتري مما هو للبائع، لافتاً إلى أن إجمالي المصاريف السنوية لشركة "أمريكانا" تبلغ حوالي 900 مليون دينار، تقابلها أرباح بحوالي 50 مليون دينار، لذا فإن أي انخفاض في المصاريف مستقبلاً بواقع 0.5% سيدفع بالأرباح صعوداً بنسبة 10%.

أما حول تداعيات هذه الصفقة على السوق الكويتية لجهة السيولة الضخمة، فقد استبعد القمر أن يبيع كل المساهمين في أمريكانا أسهمهم لشركة أدبتيو، ولكن إذا غطت الصفقة 100% من المساهمين، توقع أن تصل قيمتها إلى مليار و70 مليون دينار، وهي تشكل 3 إلى 4% من إجمالي القيمة السوقية للسوق الكويتية في الأوراق المالية.

وإذ أكد أن جزءاً من هذه الأموال سيذهب لتسديد ديون مجموعة الخرافي في البنوك، لكنه في المقابل شدد على أن الجزء الأكبر منها سيعاد استثماره في البورصة الكويتية.

ويقوي الكاش الذي ستحصل عليه المجموعة من الصفقة مركزها المالي وقدراتها التفاوضية مع البنوك الدائنة، وعلى رأسها بنك الخليج، يليه البنك الوطني والأهلي المتحد والأهلي الكويتي، علما أن كل أسهم أمريكانا مرهونة للبنوك.