"دومتي" المصرية تبحث إصدار شهادات إيداع دولية

قررت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" المصرية، دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس المقبل، لبحث إصدار شهادات إيداع دولية وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة بنسبة 33% كحد أقصى.

وتستهدف الشركة توسيع قاعدة الملكية للسهم في السوق عبر إتاحة وجود شهادات الإيداع الدولية، ومن ثم إمكانية التحويل من وإلى الأسهم وشهادات الإيداع.

ويتوقع الانتهاء من إجراءات الإصدار الخاصة بشهادات الإيداع الدولية خلال شهر بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة، ومن ثم يكون من المتاح أمام المتعاملين التعامل على سهم وتحويله إلى شهادة إيداع.

وكانت الشركة نفذت الطرح العام والخاص على أسهمها بإجمالي 122.5 مليون سهم، بسعر9.20 جنيه، بقيمة إجمالية 1.127 مليار جنيه، وبدأ التداول عليها في 22 مارس الماضي.

وتعادل أسهم الشركة المطروحة بالبورصة المصرية 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.