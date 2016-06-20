رئيس 6 فلاغز: جاهزون لتوفير خيارات ترفيه بالسعودية

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سيكس فلاجز جون دافي في تصريحات لقناة "العربية"، إن الشركة جاهزة لتوفير خيارات ترفيه كافية في السعودية.

وأضاف دافي "‫نحن فخورون في منحنا فرصة للدخول في شراكه لإدخال سيكس فلاجز إلى المملكة. الاستراتيجية التي تتخذها الحكومة السعودية لتوفير المزيد من خيارات الترفيه لمواطني المملكة تتلاءم مع متطلبات الترفيه التي تتمتع بها سيكي فلاجز".

تصريحات دافي جاءت على هامش لقائه مع الأمير محمد بن سلمان في سان فرانسيسكو.

الجانب الترفيهي في رؤية 2030 يدعو الى عقد الشراكات مع الشركات العالمة لتأسيس و تطوير المراكز الترفيهية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين.

وأضاف جون دافي "نستطيع أن نوفر الترفيه الذي يتطلع إليه السعوديون ونحن نشارك السعودية رؤيتها بتوفير المزيد من الخدمات الترفيهية. نحن نتشارك نفس التصور مع الأمير محمد بن سلمان لترجمة هذه الرؤية ونحن جاهزون لتوفير الخيارات الكافية".

وسيكس فلاجز هي أكبر مجموعة متنزهات ترفيهية في العالم. للشركة 18 مرفقا منتشرا في أنحاء أميركا الشمالية وتشمل الحدائق الترفيهية والمائية ومراكز ترفيهية للعائلات.

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وتفتقر السعودية إلى المراكز الترفيهية الكبرى وهو ما تسعى رؤية ٢٠٣٠ إلى معالجته.