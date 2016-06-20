هل يتم إدراج الشركات الأجنبية المرخصة بالسوق السعودية؟

اعتبر رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال الأول كابيتال علاء إبراهيم أن قيام المملكة العربية السعودية بمنح تراخيص استثمار لشركات أجنبية كبرى بملكية 100%، يشكل خطوة مهمة إلى الأمام في الاقتصاد السعودي، كونها تدعم المنافسة والتنويع سواء في قطاع البتروكيماويات أو في قطاع الترفيه كما في القطاعات الأخرى.

وأكد في مقابلة مع قناة "العربية" أن لمثل هذه الشراكات أثراً إيجابياً على الاقتصاد السعودي لجهة ارتفاع معدلات التوظيف وتحسين نوعية الجودة والخدمة.

أما في ما يتعلق بالأثر على صعيد سوق الأسهم السعودية، توقع ابراهيم أن يتم إدراج هذه الشركات "داو كيميكال" و"صدارة" في السوق السعودية ، لتشكل في ما بعد عامل منافسة مع الشركات المحلية الموجودة في المملكة.

وفي سياق متصل، استبعد إبراهيم أن يشكل منح الترخيص لشركة "6 فلاغز" للاستثمار في المملكة، عاملاً منافساً مع مجموعة "الحكير" المختصة في إنشاء مراكز الترفيه داخل المجمعات السكنية على عكس 6 فلاغز المهتمة بإنشاء المجمعات الترفيهية الضخمة.

ورأى أن الشراكة مع "داو كيميكال" من شأنها أن تدعم نشوء الصناعات التحويلية في المملكة نظراً لوفرة الطاقة، والثروة المعدنية وتعزيز قطاع البتروكيماويات في السعودية.