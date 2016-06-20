وزير مالية البحرين: إنجاز مشروع القيمة المضافة بـ2018

قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي، مساء الخميس الماضي في جدة، إنه تم الاتفاق في الاجتماع على مشروع ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع.

وأضاف آل خليفة أن المشروع قد يجهز في بداية عام 2018.

وأوضح أنه تم الاتفاق في الاجتماع على مشروع ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع، وكافة النقاط ستستكمل تفاصيلها قريبا جدا والتي لم يتم استكمال المناقشة فيها.

وقال آل خليفة "بشكل عام هناك موافقة على المشروع وبقيت نقاط تفصيلية سيتم البحث فيها لاحقا، هناك أيضا كثير من التفاصيل وتأسيس أجهزة وخدمات ليكون المشروع جاهزا في بداية العام 2018".

وأوضح آل خليفة "هناك نقاط متفق عليها وأخرى سيتم البحث فيها فيما بعد ولكن التوجه بشكل عام العمل معا وفي النهاية الأموال المحصلة منها ستخدم البنية التحتية وكذلك خلق وظائف لتنويع مصادر الدخل للاستقرار المالي لدول مجلس التعاون".