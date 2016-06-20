5.4 مليار جنيه ثمن رخصة الاتصالات الجديدة بمصر

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات إن قيمة رخص الاتصالات الجديدة تبلغ 5.44 مليارات جنيه، أي 611 مليون دولار. وقد حدّد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قيمة الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع عند 3.54 مليار جنيه تعادل 397 مليون دولار.

وسيجري تحصيل نحو 50% من قيمة ترخيص خدمات الجيل الرابع بالدولار، وأضافت الشركة أنه سيتم دراسة شراء الرخص من عدمه، وفي حال موافقة مجلس الإدارة، ستتقدم الشركة في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس 2016.

وقالت الشركة إن قيمة ترخيص تقديم خدمات التلفون الثابت الافتراضي تبلغ 100 مليون جنيه، في حين تبلغ قيمة الحصول على ترخيص خدمات الاتصالات الصوتية الدولية 1.8 مليار جنيه.

وقال أحمد عادل محلل أول بقطاع الاتصالات في شركة بلتون فايننشال، إن التفاوت طبيعي في اختلاف قيمة الرخص، وذلك تبعا لاختلاف قدرات الشركات العاملة في السوق.

وأشار عادل في مقابلة مع قناة "العربية" إلى احتياج شركة اتصالات مصر إلى خدمات مختلفة وذلك جرى تسعير رخصتها بشكل يلائم طلبها من الرخص، مؤكدا ان خدمات الجيل الرابع مهمة لجميع الشركات للمنافسة في سوق الاتصالات عبر ترددات الجيل الرابع.