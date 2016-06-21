رئيس أوبر: سنعمل لتطوير التقنيات المبتكرة بالسعودية

على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، وخصوصا وادي السيلكون في كاليفورنيا، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أوبر، ترافيس كالانيك، إن التعاون مع المملكة جاء بناءً على رغبة مشتركة من الجانبين.

وأضاف كالانيك في مقابلة مع قناة "العربية" أن أوبر تعمل في السعودية منذ عامين ونعتقد أننا نقوم بعمل جيد و"قيمنا الثقافية هي الاستمتاع بالمدينة، وهدفنا الأول هو مساعدة أصحاب الأعمال في تمكين عملهم وهو في العادة في مجال المواصلات. نحن أيضا نساعد الناس على الانتقال من مكان إلى آخر".

وأوضح رئيس أوبر أن "80% من زبائن الشركة في السعودية هن نساء الآن ويستطعن الانتقال حول المدن ولديهن قدرة على الاستفادة مما توفره المدن السعودية ونحن نفخر بهذا"، مشيرا إلى أن أوبر تعد شركة عالمية و"تخدم 500 مدينة وأكثر من 70 دولة، وبينما تحاول السعودية أن تتجه إلى الانفتاح نحو العالم تستطيع أن تنظر إلى التقنيات المبتكرة التي توفرها أوبر. فبالتالي كان خيارا طبيعيا لنا".

وقال كالانيك "إن أوبر تنظر إلى فرصة تطوير المواصلات في المدن الدولية، وهذا يشمل خلق عشرات الآلاف من الوظائف في المدن التي نعمل فيها ونتخلص من التلوث ومن الازدحام المروري، وذلك عندما تخدم سيارة واحدة 30 شخصاً بدلاً من أن تخدم 30 سيارة 30 شخصا".