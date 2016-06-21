رئيس إنفستكورب: نخطط لزيادة الاستثمارات في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي المشارك لدى إنفستكورب محمد الشروقي، استحواذ المجموعة على حصة أغلبية بنحو 51% من كورنيلياني الإيطالية للملابس الرجالية في صفقة تقدر بـ100 مليون دولار.

وقال الشروقي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الصفقة لم تشهد اي تدخل من البنوك بين الطرفين، بالتالي فإن شراء الحصة تمّ عبر استثمار مباشر في ميزانية "إنفستكورب".

ولفت الشروقي إلى أن المحادثات قد استمرت بين الطرفين لنحو عام كامل، وبموجب الصفقة سيبيع Carl alberto Corneliani رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي مع ولديه حصتَهم في الشركة، بينما سيحتفظ أبناء شقيقه بحصة أقلية في دار الأزياء الايطالية.

وأوضح أن المدة الزمنية للاستثمار تتراوح بين 4 و5 سنوات، إذ من المتوقع أن يحقق عائداً سنوياً بنسبة 22% بدءاً من السنة الأولى، وتم تقييم الصفقة عند مقرر ربحية بحوالي 10%.

من جهة أخرى، قال الشروقي إن الشركة قد أخذت الموافقة على طرح أسهم "لازوردي للبيع"، "وهي من أوائل الشركات التي تم الاستثمار فيها عن طريق صندوق الفرص الخليجية".

وأشار إلى أن لدى الشركة خططا مستقبلية للتوسع في السعودية بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الاستثمار في 6 فرص خليجية في الآونة الأخيرة، توظف نحو 25 ألف موظف وتدر إيرادات بنحو ملياري دولار سنوياً.

الجدير بالذكر أن شركةCorneliani كانت قد حققت إيرادات بلغت 120 مليون يورو ما يعادل 147 مليون دولار في 2015 وباعت نحو 8% من إنتاجها خارج السوق المحلية، وهي تتواجد في 28 بلداً ولديها 100 نقطة بيع حول العالم، فضلاً عن تواجدها في معظم الدول الخليجية.