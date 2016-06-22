"الإسكان" تفتح باب الحجز لوحدات سكنية للمصريين بالخارج

وصف مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خالد عباس إقدام وزارة الإسكان المصرية على فتح باب الحجز لوحدات سكنية في مشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، ومشروع امتداد الرحاب ب"الخطوة" الإيجابية لتعزيز تواصل المصريين في الخارج بوطنهم الأم عبر تملك أراضٍ لإنشاء وحدات سكنية.

وقال عباس في مقابلة مع قناة "العربية" إنه تم حجز نحو 20% من الأراضي و50% من الوحدات خلال يومين، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيدر على خزينة الدولة حوالي 1.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن وزارة الإسكان ستغلق غداً باب التقدم لأكبر مشروع إسكاني اجتماعي في مصر بـ 600 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن حوالي 250 ألف وحدة إسكان لا تزال تحت الإنشاء.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، بحيث تم الانتهاء من إنشاء 200 ألف وحدة، من بينها 45 ألف وحدة تم تخصيصها.

وقال: "سيتم إضافة 50 ألف وحدة سكنية أواخر العام الجاري، على أن يكون التمويل من قبل صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي حيث يتم تحصيل المقدمات لتنفيذ المشروع ".

وأعلنت وزارة الاسكان من قبل عن فتح باب الحجز لمرحلة جديدة في مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، لمدة 3 أسابيع أيضاً.

وأوضحت الوزارة أنه يجب إتمام الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للشخص الذي يحجز الأرض أو الوحدة.

وطبقاً لتعليمات البنك المركزي، يسمح للحاجز بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزي المصري لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة في يونيو2017 .

وأضافت أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25 %، والباقي يقسط على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد.