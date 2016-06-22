Time Warner.. من مجلة وفيلم إلى ثالث أكبر شركة ترفيه

في العام 1923، أصدرت Time أول مجلة إخبارية أسبوعية في الولايات المتحدة، وبعدها بأربع سنوات، أطلقت Warner Brothers أول فيلم ناطق يدعى The Jazz Singer. اندمجت الشركتان في العام 1990 مكونة Time Warner التي تعد اليوم ثالث أكبر شركة إعلام وترفيه في العالم.



ومنذ ذلك الحين، تصدر هذه الشركة أفلاماً ومسلسلات تحظى بمشاهدة عالية، فلا نزال نشاهد القديم منها مثل Friends وSienfeld، ونعد الدقائق حتى صدور الحلقة أو الفصل الجديد من مسلسلاتها الجديدة مثل Game of Thrones وThe Big Bang Theory.



وتعمل الشركة الأميركية من خلال ثلاثة أقسام، Warner Brothers الذي يشمل التلفزيون والأفلام الروائية الطويلة، بالإضافة إلى الفيديو المنزلي وإنتاج وتوزيع ألعاب الفيديو، ويمثل هذا القسم 48% من إجمالي الأعمال، والقسم الثاني هو Turner ويستحوذ على 37% من الأعمال، ويضم cable networks أو نظام تقديم البرامج التلفزيونية المدفوعة، ووسائل الإعلام الرقمية، أمل القسم الثالث فهو Home Box Office وهي خدمات التلفزيون المدفوع و خدمات التحميل أو streaming services.

أما إيرادات الشركة، فقد كانت مستقرة بعض الشيء خلال السنوات الخمس الماضية، لتقف عند 28 مليار دولار في العام 2015.

وتشهد Time Warner أوقات صعبة، حيث انخفضت مبيعات الإعلانات التلفزيونية وعدد المشتركين، إلى جانب احتدام المنافسة لاسيما من ديزني. ويقول البعض إن المشكلة الهيكلية وراء تباطؤ يكمن في نجاحها السابق! والصعوبة التي تواجهها في إطلاق أفلام جديدة توازي نجاح ما أطلقته سابقا، فمثلا، حقق الجزء الثاني من فيل Harry Potter الذي تم بثه في العام 2011، مبيعات تذاكر بـ 380 مليون دولار، فيما سجل Batman vs Spiderman الذي تم إطلاقه هذا العام مبيعات تذاكر بـ 330 مليون دولار.

وإذا ألقينا نظرة على مكتبة Warner Brothers سنرى أنها تشمل قرابة 80 ألف ساعة من البرامج، من بينها 7.5 آلاف فيلم روائي و4.5 آلاف برنامج تلفزيوني، كما تدير الشركة عددا من المراكز الترفيهية حول العالم أشهرها في إسبانيا وأستراليا.