استثمارات "سابك" في الولايات المتحدة 7 مليارات دولار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابك، المهندس يوسف البَنيان، السعي لمشاريع جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن استثمارات سابك في السوق الأميركية تصل إلى 7 مليارات دولار.

وأضاف البنيان على هامش زيارة الوفد السعودي إلى الولايات المتحدة برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مبيعات شركة سابك في أميركا تصل إلى 4 مليارات دولار.

وقال البنيان "سابك افتتحت "موطن الابتكار" لدعم الإنتاج المحلي السعودي، ونسعى لمشاريع جديدة للنهوض باستراتيجية سابك 2025".

وحول مبيعات سابك في السوق الصينية قال البنيان "السوق الصيني تشكل 30% من مبيعات سابك العالمية".