منح فايزر و3M ترخصين للاستثمار والتجزئة بالسعودية

على هامش زيارة الوفد السعودي إلى الولايات المتحدة برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القَصَبي عن منح شركتي فايزر و 3M رخصتين للعمل في المملكة في مجال التجارة والتجزئة، كاشفاً عن خطة لاستقطاب الاستثمارات الذكية ما يعزز القدرة التنافسية للمملكة.

وقال القصبي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن منح التراخيص للشركات الأجنبية يأتي في إطار خطة توطين شاملة بثلاثة محاور أساسية: خلق فرص عمل للسعوديين في المملكة، خاصة أن الاستثمار المباشر لهذه الشركات يعزز التوظيف الوطني في السعودية.

أمّا المحور الثاني، فيتعلق بمجال البحوث والتدريب، عبر الاستفادة من الجامعات الموجودة في المملكة والعقول العلمية ذات الكفاءة العالية وذلك في إطار تفعيل قدرات البحث العلمي، إلى جانب استيراد المعرفة من الخارج وتوطينها في المملكة.

ويتمحور الهدف الثالث حول تعزيز القدرة التنافسية العالمية للمملكة، إذ أن وجود مثل هذه الشركات العالمية الضخمة يضع السعودية على خارطة المنافسة العالمية في مجال التجارة والاستثمار.