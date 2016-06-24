هل تخسر عقارات بريطانيا جاذبيتها بعد ترك "الأوروبي"؟

استبعد باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم جي" المالية، أن تفقد لندن جاذبيتها العقارية، لما لها من مركز جغرافي هام، قائلاً إنها ستبقى مركز جذب للسياحة والاستثمار السكني والتجاري.

في المقابل، أشار في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" إلى أنه في حال قررت البنوك التخلي عن لندن كمركز مالي، سيؤدي ذلك إلى تراجع ملحوظ في الطلب على العقارات المكتبية التي تعتبر جزءاً هاماً من الاستثمارات العقارية الأجنبية في بريطانيا.

أما بالنسبة للعقارات السكنية، فسيكون للخروج أثر إيجابي لناحية انخفاض قيمتها في المستقبل القريب، وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، بحسب تحليل الغلاييني.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إم جي" المالية التي تقدم المشورة للمستثمرين العرب في قطاع العقارات البريطاني، أن يشكل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحدياً للقطاع العقاري لجهة تمويل المشاريع، خاصة التمويل بوتيرة متغيرة وفقاً لسعر الفائدة، معتبراً أنه سيكون سبباً رئيسياً في انخفاض الاستثمارات العقارية التجارية في بريطانيا.