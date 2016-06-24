Brexit يضع 3 خيارات أمام بريطانيا

حسم نتيجة التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يطرح تساؤلات حول مصير اتفاقيات التجارة مع الاتحاد.

وأمام بريطانيا الآن ثلاثة خيارات:

أولاً، اتباع النموذج النرويجي، وهو البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ما يسمح لبريطانيا بدخول سوق الاتحاد الأوروبي والمشاركة في حرية تنقل العمال، لكن دون الحق بالتدخل في كيفية تطور المنطقة.

وبموجب هذا النموذج، فإن بريطانيا ستساهم في ميزانية الاتحاد، وتفضل البنوك هذا النموذج كونه يحافظ على وصولهم للعملاء.

أما الخيار الثاني فهو توصل إلى اتفاقية جديدة. وعلى الرغم من أن التفاوض من أجل الحصول على اتفاقية تجارة حرة منفصلة، سيحد من الجمارك بين بريطانيا والدول الأعضاء، إلا أن إنهاء الاتفاقية سيستغرق سنوات عديدة. فعلى سبيل المثال، استغرق التفاوض حول اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي سبع سنوات، ولم تتم بعد المصادقة عليه.

وثالثا، خيار التبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، مثل ما تفعله روسيا والبرازيل، وهو ما يبسط العملية المعقدة لإجراء اتفاقية جديدة، ولكن بموجب ذلك ستفقد بريطانيا علاقتها الإيجابية سواء مع دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الدول.