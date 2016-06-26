"إم إم غروب" تعتزم طرح 25% من أسهمها ببورصة مصر

تعتزم شركة "إم إم غروب" للصناعة والتجارة العالمية طرح نحو 25%، من أسهمها في البورصة المصرية، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن قيمة الأسهم المطروحة تبلغ 400 مليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي تقييم الشركة نحو 1.6 مليار جنيه.

وعين مجلس إدارة الشركة المجموعة المالية "بلتون القابضة" مستشارا مالياً ومديراً عاماً للطرح الأولي.

ومن المتوقع أن تشكّل نسبة الطرح الخاص نحو ثمانين في المئة من إجمالي الأسهم، في حين توجّه النسبه الباقية للطرح العام.

وقال نائب العضو المنتدب لشركة بلتون فايناشال، أحمد سالم، إن الشركة تهدف من خلال الطرح إلى إدراج أسهمها في البورصة المصرية، خاصة وأنها واحدة من أقدم الشركات ضمن مجموعة تأسست منذ عام 1895.

ولفت إلى أن الإدراج يساعد الشركة على عمليات النمو والتوسعات التي بدأتها خلال الفترة الماشية.

وتابع: قمنا بالتسويق للطرح الأولي للشركة في عدة دول من بينها أمريكا وإنجلترا، وبعض دول الخليج إضافة إلى السوق المصري، وجاء المردود الأولي للطرح مؤشر إيجابي.

وتوقع أن يلقى الطرح سواء العام أو الخاص قبولاً حينما يتم بدء الاكتتاب، خاصة وأن الشركة تعمل في عدد كبير من الأنشطة الاستهلاكية ولديها فروع في عدد من الصناعات الزراعية، إضافة إلى كونها وكيلاً لعدد من كبار الشركات سواء الموبايل أو السيارات.

يذكر أن شركة "إم إم غروب" تأسست عام 1996 وتعتبر أكبر شركة توزيع في مصر، حيث تمتلك خمس وثلاثين نقطة بيع ويعمل بها نحو 1500 موظف. وتعمل في مجال الأجهزة الإلكترونية والمحمولة والتليفزيونات، حيث تصل حصتها في سوق أجهزة المحمول الى 20%.

كما تعدّ المجموعة الوكيل الرئيسي للسيارات الفارهة والمستورد الوحيد لكل من Jaguar و Ferrari و Bentley و Maseratti و land rover.

بالإضافة إلى عملها في مجال توزيع المواسير الخاصة بالبنية التحتية، والاستثمارات في عمليات الدفع الإلكتروني.