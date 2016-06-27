الوطني: سيولة بنوك الخليج لن تتأثر بخروج بريطانيا

قال سليمان المرزوق مدير عام مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني، إن الأسواق العالمية في مرحلة صدمة من نتائج الاستفتاء، الذي يمهد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المتضرر الكبير هو الجنيه الاسترليني وبالدرجة الثانية اليورو.

وأضاف المرزوق في مقابلة مع قناة "العربية" أن موضوع الخروج رسميا من الاتحاد، يتطلب فترة تقدر بسنتين مشيرا إلى احتمال قيام اسكتلندا بطلب الاستقلال، وهذا يزيد من تقلبات العملة على المدى القريب.

واستبعد تأثر دول الخليج بمشكلة سيولة، نتيجة تداعيات ما يجري في الأسواق العالمية، مؤكدا أن مستوى السيولة في الكويت مرتفع عن نظيراتها في دول الخليج.